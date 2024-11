Zastosuj w listopadzie. Storczyki będą kwitnąć nawet zimą

Miesiące jesienno-zimowe nie sprzyjają kondycji wielu roślin. Storczyki są jednymi z tych kwiatów, które wymagają odpowiednich warunków do kwitnięcia. Wystarczy wdrożyć odpowiednie działanie już teraz, aby cieszyć się nowymi pąkami.

Storczyki potrafią dodać uroku każdemu wnętrzu. Stanowią doskonałą ozdobę parapetów, mogą też posłużyć za ciekawy prezent. Te niezwykle popularne w Polsce, rośliny doniczkowe mogą kwitnąć całym rokiem, często jednak ich rozwój może być spowolniony przez niewłaściwą pielęgnację.

W okresie jesienno-zimowym kluczowym elementem jest zapewnienie im właściwego miejsca do swobodnego rozkwitania. Powinny mieć dostęp do naturalnego światła, więc najlepiej trzymać je blisko okien. Bezpośrednie promienie słońca, które jesienią i zimą nie są tak ostre, sprawią, że roślina będzie miała idealne warunki do rozwoju.

Pielęgnacja storczyków w okresie jesienno-zimowym

Dobrym sposobem na przygotowanie storczyków na chłodne miesiące jest wdrożenie hartowania. Fani tych wielobarwnych roślin wiedzą o tym, że nagłe narażenie ich na zimne powietrze może prowadzić do przedwczesnego gubienia kwiatów i hamowania rozwoju nowych pąków.

W okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniach utrzymujemy niższą temperaturę niż latem. Wystarczy, że przewietrzymy mieszkanie w mroźny dzień. Już dziś należy zadbać o to, by storczyki nie doznały w takich sytuacjach szoku termicznego. W listopadzie warto przestawić je w miejsce, w którym będą mogły stopniowo przyzwyczaić się do niższych wartości na termometrze.

Ustaw doniczkę z kwiatem bliżej okna i otwieraj je kilka razy w tygodniu - wieczorem, na kilka minut. Pamiętaj jednak o tym, aby unikać przeciągów i dłuższych cykli. Wystarczy dosłownie 3-5 minut. Taki zabieg pomoże roślinom przyzwyczaić się do chłodniejszego powietrza i lepiej znosić nadchodzącą zimową aurę.

Podlewanie i podłoże mają istotne znaczenie

Przyjęło się, że storczyki należy podlewać średnio raz w tygodniu lub wtedy, gdy podłoże jest wyraźnie suche na dotyk. Można wstawić roślinę w doniczce z dziurkami do naczynia wypełnionego wodą na kilka minut, wtedy wypije tyle, ile będzie potrzebować. Uważa się, że lepiej podlać za mało niż za dużo, gdyż storczyki nie lubią przelania. Ze względu na swoje pochodzenie lubią bardziej wilgotne powietrze. W okresie grzewczym powinny stać z dala od rozgrzanych kaloryferów.

Kolejnym istotnym aspektem jest podłoże. Storczyki preferują dobrze przepuszczalny grunt, który pozwala na swobodną cyrkulację powietrza wokół korzeni. Do ich przesadzania warto używać gotowej mieszanki dostępnej w sklepach ogrodniczych, która jest oparta na odpowiedniej ziemi wzbogaconej dodatkiem np. włókien kokosowych, torfu i keramzytu.

Nie należy zapominać o nawożeniu. W okresie wegetacyjnym (wtedy, kiedy zgubi wszystkie kwiaty) warto stosować płynne nawozy. Dzięki temu roślina otrzyma niezbędne składniki odżywcze do ponownego zakwitnięcia.

