Wsyp łyżeczkę do ziemi. Uratujesz zmarniałe rośliny doniczkowe

Jesień to czas, kiedy nasze rośliny doniczkowe mogą tracić ładny wygląd. Liście żółkną, kwiaty więdną, a my zastanawiamy się, co poszło nie tak. To zjawisko dotyczy wielu odmian kwiatów. Istnieje kilka czynników wpływających na złą kondycję roślin w tym okresie. Przyczynia się do tego m.in. niedobór światła, wysoka temperatura w pomieszczeniu czy zła wilgotność powietrza. Jak sobie z tym radzić?

Zadbaj o rośliny doniczkowe w okresie jesienno-zimowym

Od początku października do końca lutego rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi i troski. Należy obserwować przede wszystkim wygląd liści, które często zdradzają stan całej rośliny. Warto dostosowywać metody uprawy do indywidualnych potrzeb każdej z odmian. Należy wystrzegać się najczęstszych błędów w pielęgnacji, które wpływają na ich zdrowie.

Temperatury spadają, a powietrze staje się suche. Kluczowym aspektem jest optymalne nawadnianie. Ta czynność jest niezbędna, ale należy unikać przelania. Przed kolejnym podlaniem, należy sprawdzić wilgotność podłoża palcem – jeśli gleba jest sucha na głębokości kilku centymetrów, to znak, że czas dolać wody.

Nasłonecznienie ma równie ogromne znaczenie. Dni są krótsze i ciemniejsze, dlatego warto przenieść rośliny bliżej okna, aby zapewnić im lepszy dostęp do naturalnego światła. Rośliny potrzebują promieni słonecznych, które sprzyjają kwitnięciu. Niedostateczna ich ilość powoduje, że zrzucają liście i usychają.

Powinniśmy uregulować temperaturę otoczenia. Pamiętaj, aby kwiaty doniczkowe trzymać z daleka od źródła ciepła - kaloryferów, pieców oraz grzejników. Większość z nich preferuje stabilną wartość na termometrach, która powinna wynosić od 18 do 22 stopni Celsjusza. Unikaj przeciągów! Rośliny domowe szczególnie nie lubią nagłych powiewów chłodnego powietrza.

Warto pochylić się nad dopasowaniem doniczki. Zbyt ciasna lub wykonana z wątpliwej jakości tworzywa może źle wpływać na rozrost niektórych gatunków. Nie można zapomnieć o nawożeniu. Spora część może wymagać delikatnego wsparcia substancjami odżywczymi, co kilka tygodni. Na co warto postawić?

Odpowiedni nawóz dla roślin doniczkowych

To, czego potrzebują w szczególności młode rośliny doniczkowe to zestaw trzech pierwiastków: fosforu, wapnia i potasu, które znajdziesz w skrobi ziemniaczanej (lub kukurydzianej). To właśnie ten produkt, który zakupisz dosłownie w każdym sklepie, sprawi, że rośliny odżyją i urosną, a niektóre - wypuszczą nowe pąki.

Jak to zrobić? Wystarczy, że wyjmiesz z doniczki z kwiatem ok. 1,5 cm ziemi i wsypiesz do środka łyżeczkę skrobi ziemniaczanej bądź kukurydzianej. Teraz przemieszaj ją dokładnie z ziemią, a następnie posyp wszystko świeżą glebą. Pamiętaj, że to niezwykle ważne, żeby gleba była świeża - inaczej za kilka dni w doniczce może pojawić się pleśń.

