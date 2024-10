Kup na święta, a nie pożałujesz. Alternatywa dla gwiazdy betlejemskiej

Grudnik jest niepozorną rośliną, która w magiczny sposób potrafi nadać wnętrzu świątecznego klimatu. Jego piękne kwiaty zachwycają kolorem i formą – wylądem przypominają dzwonki, tworząc tym samym niezapomnianą dekorację na Boże Narodzenie. Wiele osób decyduje się na zakup grudnika właśnie na tę specjalną okazję. Jednak aby cieszyć się jego urokiem podczas nadchodzących świąt, warto poznać kilka podstawowych zasad jego pielęgnacji, które najlepiej wdrożyć już teraz.

Grudnik potoczną nazwę zawdzięcza miesiącowi, w którym kwitnie

Grudnik (Schlumbergera trunctata), znany również jako kaktus bożonarodzeniowy, nie posiada charakterystycznych dla kaktusów kolców ani cierni. W Polsce kojarzony jest przede wszystkim ze swoich efektownych, dzwonkowatych kwiatów, które zachwycają głównie zimą (pierwsze pąki pojawiają się na przełomie listopada i grudnia). Coraz częściej służy jako nieoczywista świąteczna dekoracja.

Charakterystyczną cechą grudnika są także jego spłaszczone miejscami łodygi, które przypominają liście. To sprawia, że jest łatwy do rozpoznania spośród innych roślin doniczkowych. W zależności od odmiany jego kwiaty mogą mieć różne kolory - od jasnoróżowego po intensywną czerwień.

Grudnik może osiągnąć wysokość nawet 30 cm i dobrze rośnie zarówno w donicach, jak i na rabatach ogrodowych. Do najpopularniejszych odmian należą Bristol Rose oraz White Christmas. Wielu uważa, że kaktus bożonarodzeniowy może bez problemu walczyć z popularną gwiazdą betlejemską, o miano najpiękniejszej rośliny kwitnącej w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Jak pielęgnować grudnika przed świętami?

Aby grudnik zachwycał nas swoimi kolorowymi dzwonkami na gwiazdkę, trzeba mu poświęcić trochę uwagi. Najważniejsze jest znalezienie odpowiedniego stanowiska. Grudnik lubi jasne miejsca, ale nie bezpośrednie słońce. Ważne, by nie stawiać go w przeciągu. Może to doprowadzić do opadania kwiatów. Idealnie sprawdzi się parapet okna od strony północnej lub wschodniej.

Jeśli marzysz o tym, żeby zakwitł dopiero na święta, już od października zapewnij mu przebywanie przez min. 12 godzin w ciemności i trzymaj go przez ten czas w niskiej temperaturze. Dzięki temu zyskasz pewność, że zakwitnie nie wcześniej niż w grudniu.

Podlewanie rośliny powinno być umiarkowane. W okresie wegetacji wystarczy raz w tygodniu, a tuż przed świętami warto nieco zwiększyć częstotliwość podlewania. Unikaj jednak przelania - korzenie grudnika są wrażliwe na nadmiar wilgoci. Jeśli zaobserwujemy marszczenie liści, może okazać się, że wody jest za mało.

Warto również zadbać o nawożenie. Używaj specjalistycznych nawozów do sukulentów, najlepiej co dwa tygodnie od września do listopada. Dzięki temu roślina będzie miała doskonałe warunki do wzrostu i rozkwitu. Co ważne, obserwuj roślinę! Zwiastunem złej pielęgnacji może być przedwczesne gubienie kolorowych kwiatów.

