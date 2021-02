Zaświadczenie od psychiatry ratunkiem dla kobiet po wyroku TK? "Nie wszyscy mamy w sobie gotowość do heroizmu"

- Bardzo często stan psychiczny ciężarnej, jej partnera, to jak funkcjonuje związek, ma bezpośrednie przełożenie na ciążę. To wszystko ma przełożenie na życie pary. Nie wszyscy mamy w sobie gotowość do heroizmu oraz takie zasoby, aby wykorzystywać mechanizmy obronne. Jeżeli mamy do czynienia z parą, która ze względu na chorobę i wady płodu, nie chce kontynuować ciąży, to dalszy jej przebieg można definiować, jako tortury, barbarzyństwo - powiedział w programie "Newsroom" dr Maciej Socha, ginekolog.

