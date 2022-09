Mama Karoliny Pisarek zabrała głos. Jakim zięciem jest Roger?

Jakim zięciem jest Roger Salla? Monika Ewa Pisarek uchyliła rąbka tajemnicy

Mama Karoliny Pisarek pojawia się podczas występów na żywo celebrytki w "Tańcu z gwiazdami". Po tym jak program schodzi z anteny, dziennikarze mają trochę czasu na to, aby zamienić parę słów z osobami, które pojawiły się w studiu. Reporterka portalu Jastrząb Post postanowiła porozmawiać z Moniką Ewą Pisarek i dowiedzieć się nieco o tym, co ma do powiedzenia o Rogeru. Jakim jest zięciem?