Jest kobietą i naprawia motocykle. Niektórym nie mieści się to w głowie

- Co się pod tym zdjęciem działo. Od komentarzy typu "Pani sprząta czy naprawia" po "A kawę już parzyć umie?". Gdyby nie dojrzała reakcja mojego męża, który ostudził emocje obserwatorów, pisząc: "Zapraszam do naszego warsztatu. Założę się, że zrobi to szybciej niż ty", mogłoby mnie to zrazić. To był taki niespodziewany strzał z boku - relacjonuje Kasia.