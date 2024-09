Zawieś na kaloryferze w sezonie grzewczym. Później sobie podziękujesz

Idealna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić od 30 do 65 proc. Jak zatem zadbać o odpowiednie nawilżenie powietrza bez inwestowania w drogie urządzenia? Okazuje się, że domowe sposoby są równie skuteczne.

Najprostszym i jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie wilgotności powietrza jest powieszenie mokrego ręcznika na kaloryferze. Kiedy ręcznik schnie, wilgoć uwalnia się do powietrza, co natychmiast poprawia jego jakość. Wystarczy zamoczyć ręcznik w ciepłej wodzie, dobrze go wykręcić, a następnie rozwiesić na grzejniku. Efekt odczujesz w mgnieniu oka, a ten sposób nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów.