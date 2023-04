Zawstydzali ją z powodu rozmiaru piersi. Oto jak zareagowała

Cait w rytm popularnej na TikToku piosenki "I Am Woman" Emmy Meli odkrywa swoją klatkę piersiową, na której widać kobiecy tatuaż. Umieściła go pod biustem. W komentarzu pod filmem wyznała, że był dla niej "zmieniający życie" - to dzięki niemu pokochała swoje ciało.