Zawsze wraca wiosną do mody. Manicure, który rozkwita

French i "floral nails" w jednym

Fanki frencha będą miały powody do radości. Mogą zdecydować się na "floral nails", jednocześnie nie rezygnując ze swojej ulubionej stylizacji paznokci. Wiosną 2023 popularne stanie się połączenie francuskiego manicure’u z kwiatkami. Jak to wygląda? Cielista lub lekko różowa baza, trzy paznokcie z odznaczającymi się końcówkami, a dwa z kwiatkami w tym samym kolorze. Tworzy to spójny, ale ciekawy efekt.