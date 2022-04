Jak różne pokolenia kobiet uczyły się o seksie? "W domu się o tym nie rozmawiało"

Weronika z Kościerzyny, lat 38, prowadzi własny biznes

Od wczesnych lat miałam wielu chłopaków. Tak się złożyło, że nie dość, że sama byłam kochliwa, to jeszcze wielu facetów kochało się we mnie. A to sprzyja miłosnym zabawom. Miałam w sobie mnóstwo ciekawości i odwagę do eksperymentowania, sprawdzania nowych rzeczy, pozycji, używania gadżetów, ale też zaznałam seksu w większej grupie. Gdy patrzę z perspektywy czasu na moje kolejne doświadczenia, to wiem, że bardzo mi pomógł w nich brak niezdrowego wstydu dotyczącego przede wszystkim mojego ciała, ale także pragnień i fantazji. I głowa, która była wolna od przekonań, że dziewczyna, która idzie z facetem do łóżka na pierwszej randce, to się nie szanuje, albo co gorsza może być pewna, że facet jej nie będzie szanował. Idąc z mężczyzną do łóżka, nie wyobrażałam sobie siebie z nim na ślubnym kobiercu, nie oczekiwałam, że się we mnie zakocha, tylko czerpałam przyjemność z bycia razem tu i teraz. Gdyby seks oczyścić z tych moralizatorskich i kościółkowych naleciałości, nakazów i zakazów, ludzie mogliby się nim cieszyć nieporównywalnie więcej.