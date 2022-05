Świadoma niemonogamia. "Poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa jest kluczowe"

To nie jest nowe zjawisko, ale w ostatnich latach doczekało się nazwy. Zawsze w jego kontekście zastanawia mnie poczucie kontroli, które tak bardzo współcześni ludzie próbują uzyskać, także przez relacje. Tymczasem prawda jest taka, że oczywiście do pewnego stopnia możemy się umówić na pewne zasady, ale w większości przypadków życie weryfikuje te ustalenia i to też w terapii jest ważnym obszarem do pracy. To znaczy: po jakie mechanizmy obronne sięgamy, kiedy jesteśmy w stanie kryzysu. Bo zdarza się, że przychodzi do gabinetu para, która chce otworzyć związek, a tak naprawdę okazuje się, że kolejne spotkania to praca właśnie nad kryzysami, zaszłościami z przeszłości itd. Coraz częściej pomocy szukają też osoby świadomie niemonogamiczne nie tylko z teorii, które skarżą się na brak profesjonalnej pomocy u nieprzygotowanych do tematu terapeutów/terapeutek. Wraz ze zmianami obyczajowymi rośnie liczba osób, która poszukuje rozwiązań, dzięki którym uda im się współtworzyć związki miłosne z więcej niż jedną osobą, a serce nie sługa.