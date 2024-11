Jest w "związku równoległym". Zwykle dzieje się tak po urodzeniu dziecka

- Mimo że miłość to ważny aspekt życia, zdarza się, że człowiek zanurzy się w codzienności i przez chwilę żyje obok, zamiast razem. I nie ma w tym nic złego, jeżeli taki stan trwa miesiąc czy dwa i obie strony się na to godzą. Problem pojawia się wtedy, kiedy jedna strona ucieka, a druga odczuwa coś na kształt porzucenia, czuje się niewidzialna - mówi w rozmowie z "Newsweekiem" psycholożka Katarzyna Kucewicz.

Iwona wspomina, że jeszcze nie tak dawno jej codzienność z mężem wyglądała zupełnie inaczej. Kiedy dzieci były małe, podejmowali się razem wielu aktywności. Jednak obecnie relacje z mężczyzną nie układają się dobrze. - My w ogóle nie rozmawiamy - mówi "Newsweekowi".

Jak podkreśla, nawet weekendy spędzają osobno. Albo on wyjeżdża nad morze, albo ona spędza czas z przyjaciółkami. - Coraz mniej przyjemności sprawia mi bycie w domu, czuję tu chłód - podsumowuje.

