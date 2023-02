Zdeklasowała resztę. Złota Karolina Gilon nie miała sobie równych

Co dotknie to zamienia w złoto. Tak można by w skrócie opisać stylizację Karoliny Gilon - prowadzącej program "Love Island. Wyspa miłości". Gwiazda Polsatu wyglądała tak, jakby wpadła do wanny z płynnym złotem. Lejący i "ciężki" materiał tylko pogłębił ten intrygujący efekt. Tym sposobem nogawka nie tylko "stanęła" na ściance obok sukienki jak równy z równym, ale nawet wyprzedziła ją swoją nonszalancką elegancją.