Zdemaskowała szwagierkę. Narzeczony od razu odwołał ślub

Szwagierka ujawniła prawdę o przyszłej pannie młodej

Ślub i wesele to dla wielu par wyjątkowe momenty w życiu. Niektórzy pragną jednak dzielić się swoją radością z bliskimi znacznie wcześniej i organizują przyjęcia zaręczynowe. Imprezy te cieszą się popularnością zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jedna z par nie będzie jednak wspominać swojej imprezy z sentymentem. To właśnie wtedy doszło do skandalu.