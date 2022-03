Zdrada wywraca związek do góry nogami. "Może do niej dojść nawet w szczęśliwej relacji"

Zdrada nie musi prowadzić do kompletnego rozkładu związku, a wręcz przeciwnie. Dzięki niej może dojść do postawienia związku na nowych zasadach, zdefiniować go ponownie. Nie odbędzie się to bez szczerej rozmowy. Czasami to szansa na zrewidowanie wszystkiego, co do tej pory między ludźmi się wydarzyło, do wzajemnych uczuć, pretensji, żalów. Potrzebna jest jednak do tego silna motywacja obydwu stron. Często okazuje się, że w związku, w którym doszło do zdrady, partnerzy mają mnóstwo niepozałatwianych spraw, nieporozumień zamiecionych pod dywan, nieuleczonych urazów psychicznych, tłumionej latami złości. Zdrada może być jak kubeł zimnej wody, który skłoni ludzi do tego, żeby porozmawiali o tym wszystkim, żeby poznali się na nowo i ustalili, jak chcą, żeby ten ich związek od teraz wyglądał.