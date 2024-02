Zdradziła prawdę o Żyle. Tego o nim nie wiedzieliśmy

Jeden z najgorszych sezonów Pucharu Świata dla polskich skoczków narciarskich dobiega końca. Choć żaden z nich nie stanął na podium, najbliżej był Piotr Żyła, który który podczas konkursu w Lake Placid uplasował się na czwartym miejscu. To właśnie on stał się bohaterem jednego z postów Ewy Bilan-Stoch, żony Kamila Stocha, która stworzyła na swoim profilu na Instagramie serię "face to face" (ang. twarzą w twarz).