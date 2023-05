Zdrowe nawyki to silne włosy

Wyślij włosy na dietę

Spokojnie, nie mamy na myśli tego, abyś rezygnowała z ulubionego jedzenia. Chodzi o to, by włączyć do codziennej diety takie produkty, które przyczynią się do poprawy kondycji włosów. Przykładowo jedz banany – za sprawą witamin A, C i E wydłużają cykl życia włosa. Ważne są też witaminy z grupy B, które stymulują produkcję keratyny, oraz cynk i miedź zapewniające piękny kolor i zmniejszające łamliwość kosmyków. Znajdziesz je w orzechach, migdałach, pestkach dyni czy słonecznika, pokrzywie i kaszach. Na liście superfoods dla włosów mamy oczywiście awokado bogate w kwasy omega 3 i 6 oraz płatki owsiane – jedzone codziennie poprawiają strukturę włosów i zapobiegają ich rozdwajaniu. Nie zapomnij o cytrusach, dzięki którym ochronisz przed stresem oksydacyjnym nie tylko włosy, ale również skórę i paznokcie.