Dosłownie promienieje. Pokazał, kto jest u jego boku

Hity takie jak "Przez twe oczy zielone", "Prawdziwa miłość to ty" albo "Przekorny los" znają chyba wszyscy - również ci, którzy nie słuchają disco polo.

W tym momencie na nagraniu ukazał się Zenek Martyniuk . - Cześć kochani, kłania się Zenek Martyniuk, niedługo będzie duet, jakiego chyba w Polsce nie było: Zenek i Sławomir, Sławomir i Zenek - wyznał gwiazdor disco polo. Efekty wspólnej pracy nad utworem można zobaczyć na nagraniach, które już trafiły do sieci.

Pod najnowszym postem na Instagramie posypały się komentarze. "To będzie super piosenka", "Już nie mogę się doczekać premiery", "Nie wiem, kiedy ostatni raz się tak cieszyłam z jakiegokolwiek duetu", "Brawo panowie", "Czekałam na ten duet całe życie" - czytamy.

