Tak dorabiała u Martyniuka. Miała nietypowe zajęcie

Danuta i Zenon Martyniukowie poznali się na dyskotece w 1987 roku. Jak mogliśmy przeczytać w "Rewii", Danuta miała od razu wpaść w oko przyszłemu mężowi. Co jednak ciekawe, podczas przedstawiania się, oboje podali zupełnie inne imiona. Zenon przedstawił się jako Krystian, a Danuta jako Kinga. Prawda wyszła na jaw, gdy artysta zapukał do drzwi Danuty, a jej babcia odpowiedziała, że tu nie mieszka Kinga, a Danusia.

Pojechali z Zenkiem do Paryża. Wróciła przerażona

Ciekawą informacją z życia Zenona Martyniuka, o której do dziś wie niewielu, jest ta, że swego czasu wokalista współpracował z Anną Przybylską. Aktorka dorabiała na planie jego teledysków jako stylistka oraz makijażystka. Martyniuk na początku jej nie poznał.

Kiedy zajmowała się pudrowaniem jego twarzy, nawet nie zwrócił uwagi, że to ona.

