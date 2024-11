Zepsuty zamek w kurtce? Naprawisz go w 2 minuty

Zamek błyskawiczny, choć wydaje się prosty w budowie i użytkowaniu, często ulega uszkodzeniu. Powodem może być zbyt intensywne eksploatowanie lub niewłaściwe obchodzenie się z odzieżą. Jednym z najczęstszych problemów jest zahaczenie materiału o suwak. Może to prowadzić do jego wygięcia lub całkowitego wyrwania.

Jak sobie z tym poradzić? Oczywiście można wymienić cały element, ale niestety generuje to spore koszty i często zwyczajnie się nie opłaca. Lepiej skorzystać z domowych sposobów, które nasze babcie znajdą i używają od lat.

W takiej sytuacji nie należy panikować, bo sprawa jest łatwa do opanowania. W pierwszym kroku sprawdź, czy zamek nie jest "zatkany" materiałem . Jeśli tak, spróbuj podważyć tkaninę np. pęsetą i poprzesuwać w górę i w dół. Uciążliwa przeszkoda powinna po chwili puścić, a zamek będzie działał jak dawniej.

Bywa tak, że ubierając się w pośpiechu zbyt mocno pociągniemy za suwak i ten wyskoczy z mechanizmu. Niektórzy myślą, że w takiej sytuacji pomóc może wyłącznie krawcowa lub krawiec. Nic bardziej mylnego. Taki zamek można naprawić samodzielnie. Wystarczy użyć widelca , który może uratować ulubioną kurtkę czy bluzę. Wystarczy umieścić suwak na jego krawędzi i wsunąć taśmę we właściwe miejsce.

Jak to zrobić? Nałóż suwak na środkową część widelca tak, aby delikatnie rozszerzyć jego konstrukcję. Następnie spróbuj ostrożnie wsunąć taśmę zapinającą w otwory suwaka , w taki sposób, żeby obie części mogły się równo zapiąć. Dzięki temu, że część zamka trzyma się stabilnie na widelcu, połączenie elementów staje się banalnie proste.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!