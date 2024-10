Zetrzyj na proszek i połącz z miodem. Ta maseczka działa na zmarszczki jak żelazko

Matka natura oferuje wiele naturalnych produktów, które mają pozytywny wpływ na skórę . Przykładem może być wyciąg z siemienia lnianego działający jak botoks, napar z tymianku łagodzący trądzik czy miód z cukrem trzcinowym jako peeling do ust. Do listy tych cudów natury dołącza maseczka z wykorzystaniem skorupek jaj.

Nie trzeba kupować drogich kosmetyków, aby zadbać o skórę. Wystarczy poszukać w kuchni i sięgnąć po sprawdzone produkty. Skorupki jajek mogą być skutecznym sposobem na zmniejszenie zmarszczek . Zawierają głównie wapń, a także pierwiastki takie jak selen, cynk czy miedź. Co więcej, wyściełająca je błona ma kolagen i kwas hialuronowy, które są kluczowymi składnikami młodej skóry.

Aby przygotować maseczkę, skorupki trzeba zmielić na drobny proszek i połączyć z łyżką płynnego miodu . Następnie nałożoną na twarz mieszankę należy pozostawić do wyschnięcia, a potem spłukać letnią wodą. Taki naturalny sposób pielęgnacji może przynieść zadowalające efekty bez konieczności używania specjalistycznych kosmetyków.

Pomimo, że niektórzy polecają stosowanie skorupek jajek jako peelingu, może to uszkodzić warstwę hydrolipidową skóry. Dlatego zdecydowanie lepszym wyborem są peelingi enzymatyczne.

