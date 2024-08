Obsługiwała lot do Smoleńska. "Panie dyrektorze, wróćmy"

Barbara Maciejczyk była najstarszą ze stewardes, która obsługiwała lot do Smoleńska tamtego dnia. Zginęła, mając niespełna 29 lat. 26 sierpnia 2024 świętowałaby 43. urodziny.

To właśnie ona na kilkanaście minut przed katastrofą miała powiedzieć do dyrektora protokołu MSZ: "Panie dyrektorze, wróćmy" . Barbara Maciejczyk została pochowana na warszawskich Powązkach. Pośmiertnie odznaczono ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jak wspominają ją bliscy? - Bardzo uparta i zawzięta była z niej dziewczyna. Nad wyraz ambitna. (...) Jak wchodziła do domu, to z nią przychodziło światło. Miała wiecznie uśmiechniętą buzię i nie sposób było nie odpowiedzieć jej tym samym - mówili o Barbarze rodzice.

