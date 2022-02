Zjawiskowa metamorfoza Dominiki Gwit. "Dominisia chudnie w oczach"

Spektakularna metamorfoza Dominiki Gwit

Gwit nie boi się mówić głośno o swoich zmaganiach z nadwagą i z wiarą przekonuje, że najważniejsze jest to, by po prostu kochać siebie. Aktorka nie ukrywa, że wielokrotnie chciała schudnąć, ale zawsze wracała do punktu wyjścia. Co więcej, zmaga się z chorobami immunologicznymi, co zdaniem ekspertów jest niemałym utrudnieniem w drodze do upragnionej sylwetki.