Jej metamorfoza to fenomen. Tak zmieniała się Dominika Gwit

Dominika Gwit debiutowała w głośnym filmie "Galerianki", w którym wcieliła się w postać Kai. Rola otworzyła jej drzwi do show-biznesu, w którym początkująca aktorka zagościła na dobre. Widzowie polubili jej naturalność i charyzmę. Nie bez znaczenia było również to, że Gwit wyróżniała się wyglądem. Kobiety mogły się z nią identyfikować, dzięki czemu była im bliższa. Szybko zdobyła sympatię widzów, co okazało się trampoliną do kolejnych ról serialowych i filmowych.