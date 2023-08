Złapała cię burza z piorunami? Tak uchronisz się przed porażeniem

Piorun to bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne, które towarzyszy burzom. Zwykle poprzedza go grzmot, po którym to następuje wyładowanie w postaci błyskawicy. To bardzo niebezpieczne zjawisko, które naraża nas na utratę zdrowia, a nawet życia. Wyjaśniamy, jak się przed nim ustrzec.