Kulisy pracy prezenterek pogody. "Ludzie mieli pretensje, że pada deszcz"

- Do "Pytania na śniadanie" przyjechali na koniach wcześniej umówieni panowie ze straży miejskiej. Miałam wrażenie, że zwierzęta są znacznie większe niż konie, które do tej pory widywałam. W pewnym momencie wydawca poprosił mnie, żebym na nie wsiadła. Podjęłam wyzwanie. Ledwo się utrzymałam, mówiąc do kamery i starając się nie spaść z grzbietu konia, który cały czas ruszał się, machał ogonem czy grzywą. Na końcu funkcjonariusze znieśli mnie na ziemię. Widzieli, że się boję - wspomina.