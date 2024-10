Zmarła nagle. Jej mąż obwinił o to lekarzy

Agnieszka Fatyga była znaną piosenkarką i aktorką teatralną, której śmierć wstrząsnęła opinią publiczną. "Moja żona, z którą przeżyłem 37 lat odeszła dzisiaj od nas o godz. 7 rano, nagle…" - napisał wówczas na Facebooku mąż artystki, Wojciech Olszański. Kobieta zmarła podczas trwającej pandemii Covid-19, dlatego rodzina nie tylko nie mogła się z nią pożegnać, ale również miała ograniczony dostęp do jej ciała.

