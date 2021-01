Zmarła właścicielka psa ze schroniska. Rodzina zdobyła się na wzruszający gest

Schronisko dla zwierząt w Korabiewicach na co dzień niesie pomoc wielu czworonogom. Dzięki prężnym działaniom pracowników i wolontariuszy, zwierzęta znajdują nowy dom. Suczka Ami (a obecnie Misia) w 2016 roku została adoptowana przez Katarzynę Szymkowiak. Kobieta zaopiekowała się pieskiem i dała jej ogrom miłości. Niestety, 36-letnia właścicielka Misi zmarła na początku stycznia z powodu koronawirusa.

O sytuacji poinformował brat Katarzyny, który skontaktował się ze schroniskiem w Korabiewicach. Co się stało z Misią? Na szczęście suczka nie trafi ponownie do schroniska. Teraz zaopiekuje się nią brat zmarłej właścicielki.

Rodzina i najbliżsi 26-latki, nie są obojętni na los zwierzaków w schronisku, dlatego zdecydowali się na piękny gest. "W związku z ostatnim pożegnaniem Kasi poprosiliśmy wszystkich żałobników oraz tych, dla których Kasia była ważna, o to, by nie kupowali wieńców, a jedynie białą różę. Pozostałą kwotę planowaną na zakup kwiatów mają przeznaczyć na darowiznę dla Schroniska w Korabiewicach" - napisał Marcin Szymkowiak.

Brat zmarłej Kasi jest wdzięczny za to, co schronisko robi dla bezdomnych zwierząt. Dlatego tym bardziej w czasie szalejącego koronawirusa chce wesprzeć ich działalność. "Ami z Korabek taki dom znalazła we Wrocławiu u mojej siostry. Wiem, w jak trudnej sytuacji jesteście w związku z pandemią i niech te darowizny pozwolą podopiecznych Korabek uczynić choć przez chwilę szczęśliwymi" - dodał.