Zmiana czasu z letniego na zimowy. O której dokładnie przestawić zegarek?

Kiedy zmienić czas na zimowy?

Zmiana czasu ma swoich zwolenników i przeciwników. Wśród wielu argumentów pojawia się jeden, z którym trudno się nie zgodzić - dobrze, że czas zmieniamy w weekend. Minimalizujemy wtedy ryzyko potencjalnego spóźnienia się do szkoły. Kiedy w 2022 roku przestawiamy zegarki? Co roku w ostatni weekend marca i października. W nocy z soboty na niedzielę przesuwamy wskazówki zegara do tyłu lub do przodu. W nocy z 29 na 30 października zegarki przesuniemy do tyłu, dokładniej z godziny trzeciej na drugą. Tym samym zyskamy dodatkową godzinę snu.