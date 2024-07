Zmiany dla właścicieli psów. Niektórzy nie będą zadowoleni

Ok, rozumiem

Trzymanie psów na łańcuchu to temat, który wzbudza wiele emocji. Rośnie liczba ludzi, którzy stanowczo się temu sprzeciwiają. Do sejmu trafił projekt ustawy, którego założeniem jest całkowite pozbycie się łańcuchów dla czworonogów.

Trzymanie psów na łańcuchach to praktyka, która wciąż budzi ogromne kontrowersje. Choć niektórzy uważają, że jest to konieczność ze względu na bezpieczeństwo, coraz więcej osób uważa to za okrutną i niehumanitarną praktykę.

Obecne prawo w Polsce reguluje trzymanie zwierząt na uwięzi, pozwalając na to przez maksymalnie 12 godzin dziennie. Przepisy wymagają również, aby łańcuch nie powodował urazów ani cierpienia oraz miał długość nie mniejszą niż trzy metry.

Politycy KO chce zmiany przepisów

Miłośnicy zwierząt i działacze na rzecz ich praw od lat postulują, by całkowicie zakazano łańcuchów. Wiele wskazuje jednak na to, że dawne przepisy wkrótce odejdą w niepamięć. Świadomość społeczna na temat humanitarnego traktowania zwierząt rośnie. Coraz więcej osób jest zdania, że trzymanie psów na łańcuchach jest formą znęcania się nad zwierzętami, prowadzącą do fizycznego i psychicznego cierpienia.

Katarzyna Piekarska, szefowa Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt, w rozmowie z "Faktem" opowiedziała o planowanych zmianach.

"Chodzi o to, co jest postulatem wielu miłośników zwierząt od dawna. Sprawa nie tyczy się trzymania psa w trakcie przewozu, na spacerze, chodzi o psy trzymane przy budzie. Chcemy, żeby łańcuchy przeszły do historii. To bardzo ważny krok."

Zwróciła uwagę, że podejście właścicieli się zmienia. "Widzi się przy domach psy, które są w kojcach odpowiedniej wielkości i mamy nadzieję, że tak się stanie w całej Polsce i nie będziemy już trzymali psów na łańcuchach, uwięzi".

Kojec zamiast łańcucha oraz regularne spacery

Odpowiednio zaprojektowane i przestronne kojce stanowią humanitarną alternatywę dla łańcuchów, zapewniając psom większą swobodę ruchu i lepsze warunki bytowe. Projekt ustawy określa między innymi odpowiednią ich wielkość.

"Nie ma obowiązku posiadania psa, ale jeżeli ktoś już go ma, powinien mu zapewnić odpowiednie warunki" - mówi Faktowi Katarzyna Piekarska.

Zgodnie z zapisami ustawy pies będzie musiał być też regularnie wyprowadzany. - Tu jest bardzo ważna rola odpowiednich służb, które będą mieć za zadanie reagować jeśli właściciel zlekceważy prawo - zaznaczyła posłanka KO.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakaz trzymania psów na łańcuchach wejdzie w życie w przyszłym roku.

