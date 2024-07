W ten sposób wysyła sygnał. Większość ludzi czyta go źle

Ok, rozumiem

Ziewający pies to widok, który często wywołuje uśmiech na twarzy. Ten naturalny odruch u zwierząt jest niezwykle uroczy, ale czy oznacza to samo, co u ludzi? Okazuje się, że czasem może być powodem do niepokoju.

Ziewanie jest zjawiskiem powszechnym, które występuje zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Choć może się wydawać, że jest to czynność prosta i niewiele znacząca, w przypadku psów niesie za sobą konkretne przesłanie. Okazuje się, że zazwyczaj nie jest to wcale oznaka zmęczenia czy nudy.

Jak się okazuje, przyczyn, dla których pies może ziewać, jest wiele. Aby zrozumieć, co dokładnie oznacza ziewanie u psa, musimy wziąć pod uwagę nie tylko fizjologiczne podstawy tego odruchu, ale także kontekst, w jakim się pojawia. Warto zastanowić się nad tym szczególnie dzisiaj, 1 lipca, kiedy obchodzimy Dzień Psa.

Dlaczego pies ziewa?

Ziewanie u psa może być oznaką strachu. W taki sposób może przejawiać stres i dyskomfortu. Zazwyczaj ziewanie występuje, gdy w pobliżu są inni ludzie lub zwierzęta, panuje hałas, lub gdy pies znajduje się w pobliżu jezdni i samochodów.

Jeśli zauważysz, że twój pies ziewa, nerwowo macha ogonem, mruży oczy i kładzie uszy płasko, to może oznaczać, że jest zestresowany. W takiej sytuacji powinniśmy go uspokoić, najlepiej, zabierając go z miejsca lub sytuacji, która wywołuje u niego stres.

Ziewanie może również być wyrazem frustracji u psa. Jeśli pies ziewa podczas pieszczot, głaskania lub przytulania, może to oznaczać, że czuje się przytłoczony bliskością i wylewnością człowieka. Może mu się wydawać, że jest osaczony i szuka sposobu na wyjście z trudnej sytuacji. W takim przypadku pies może zacząć warczeć, aby odsunąć od siebie zagrożenie. Ziewanie oznaczające frustrację pojawia się często podczas treningu, gdy pies ma już dość ćwiczeń na dany dzień.

Często zdarza się, że psy ziewają, gdy są zestresowane lub zaniepokojone. Może to być widoczne na przykład w trakcie wizyty u weterynarza, w samochodzie, lub podczas burzy. Ziewanie w takich sytuacjach jest formą uspokajania się i sposobem na radzenie sobie z niekomfortowymi emocjami.

Obserwuj psa uważnie

Ziewanie może również oznaczać, że pies jest podekscytowany. W takiej sytuacji, oprócz ziewania, możemy spodziewać się wysokich psich jęków, zamaszystego machania ogonem oraz wielkich, radosnych oczu skierowanych na nas. Ziewanie psa może również oznaczać zniecierpliwienie, jeśli jest już gotowy na spacer, a my wciąż z tym zwlekamy.

Oczywiście, tak jak u ludzi, ziewanie może po prostu oznaczać, że pies jest zmęczony. Ziewanie może być wtedy naturalnym mechanizmem organizmu, który pomaga w dotlenieniu mózgu i przygotowaniu się do snu. Jest to sygnał, że organizm potrzebuje odpoczynku, a mózg próbuje zwiększyć poziom tlenu we krwi.

