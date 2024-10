Znajdź ten przycisk na pralce. Zaoszczędzisz na rachunkach za prąd

We współczesnych czasach szukamy sposobów na zredukowanie kosztów użytkowania domowych urządzeń. Pralka, choć nieodzowna w każdym gospodarstwie domowym, często generuje wysokie rachunki za energię.

Jednym z najważniejszych elementów pozwalających oszczędzać energię w pralkach jest regulacja temperatury wody. Większość pralek jest domyślnie ustawiona na 40 stopni, jednak obniżenie tej wartości do 20 stopni może zmniejszyć zużycie energii nawet o 70 proc. – Wiele osób uważa, że temperatura prania jest stała i nie można jej zmienić, przez co tracą szansę na znaczne oszczędności – wyjaśnia użytkowniczka.

Pranie bielizny w wysokich temperaturach to relikt przeszłości. Nowoczesne detergenty i technologie prania pozwalają na pełne czyszczenie nawet przy niższych temperaturach, co sprzyja nie tylko oszczędności , ale również ochronie ubrań. W wyższych temperaturach warto jednak prać ręczniki czy pościel.

