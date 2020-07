WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Znasz ten trik? Wyszczuplisz się za pomocą… rajstop Lekkie, czasem niewidzialne, a jednak wiele kobiet nie potrafiłoby się bez nich obejść. Rajstopy bywają jak druga skóra, pomagają nosić spódnice i sukienki nawet w mroźny dzień, a także… wyszczuplają. Zmień rajstopy na modelujące, a zauważysz różnicę bez dyskomfortu i ucisku (Adobe Stock) Sprytne rajstopy funkcyjne Sukienka koktajlowa wydaje się opięta w talii bardziej niż ostatnim razem, kiedy miałaś ją na sobie? Można wybrać luźniejsze ubranie albo zdecydować się na dietę i ćwiczenia, ale nie każdy ma na to czas. Jeśli termin imprezy nagli, możesz wymodelować sylwetkę za pomocą odpowiednich rajstop. Sprytne modele wyszczuplające, spłaszczające brzuch lub z efektem push-up wspomogą w doborze bardziej dopasowanych ubrań i poprawią samopoczucie w ulubionej sukience. To produkty przydatne pod letnie sukienki na eleganckie okazje. Warto porównać efekt ze zwykłymi rajstopami, a szybko zauważymy różnice. Niewielki wydatek – szybki efekt Newralgiczne okolice talii, bioder, ud i pośladków to miejsca, w których najczęściej gromadzą się zbędne centymetry. Rajstopy funkcyjne (w tym wyszczuplające, modelujące, antycellulitowe, unoszące pośladki itd.) nie zlikwidują problemu, ale delikatnie skorygują i wygładzą sylwetkę. To rozwiązanie niedrogie, szybkie i dające zauważalny efekt, ale pracy nad sylwetką nie zastąpi. Ten typ wyrobów jest doceniany przez mamy powracające do formy po ciąży oraz osoby, których sylwetka utraciła jędrność np. z biegiem lat. Rajstopy modelujące także na lato? Modelująca odzież przywodzi nam na myśl opiętą "zbroję" krępującą ruchy i płatającą figle np. zwijając się na końcach. Na samą myśl o włożeniu jej w ciepły dzień, robi nam się gorąco. Tymczasem rajstopy funkcyjne to produkty, których grubość zaczyna się od 20 DEN, czyli niewiele grubszych od tych, które standardowo wkładamy do sukienek i czółenek np. na wesele. Jak to działa? W strategicznych miejscach danego modelu umieszcza się specjalne panele uciskowe, które mają za zadanie wysmuklać konkretną partię ciała. Pod górną krawędzią umieszczoną w talii lub pod biustonoszem znajduje się silikonowa taśma, która zapobiega zsuwaniu się rajstop. Panele lekko unoszą i kompresują okolice, które chcemy wysmuklić lub wygładzić. Niektóre produkty pończosznicze korygują sylwetkę od stóp do talii (a nawet wyżej, pod linię biustonosza), inne z kolei skupiają swoje działanie na konkretnych partiach ciała: np. modelują pośladki. Nie zawsze oczekiwany efekt to wyszczuplenie. Równie dobrze możesz ważyć dokładnie tyle, ile chcesz, oraz mieć prawidłowy wskaźnik BMI, ale oczekiwać od bielizny albo rajstop modelujących wymodelowania sylwetki z profilu. W tym celu postaw na produkty z efektem push-up, które subtelnie, ale zauważalnie wymodelują kształty. Nie tylko modelujące… Poza produktami zaprojektowanymi z myślą o wyszczuplaniu, modelowaniu i korygowaniu sylwetki, jesienią i zimą chętnie sięgamy po grubsze, ciemne modele rajstop, które dają wizualnie efekt dłuższych i smuklejszych nóg, jeśli połączymy je z ciemnymi botkami na obcasach. Jednolite i kryjące rajstopy świetnie pasują do stylizacji ze spódnicą na chłodne dni, a te delikatnie prześwitujące (np. 30 DEN) prezentują się bardzo elegancko. Bez tych produktów trudno wyobrazić sobie strój odkrywający nogi jesienią i zimą.