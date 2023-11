Żona od niego odeszła. Po latach ujawnił, co się stało

Przemysław Babiarz urodził i wychował się w Przemyślu, jednak na studia przeprowadził się do Krakowa, gdzie początkowo studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie podjął się nauki na Wydziale Aktorskim PWST, którą ukończył w 1989 roku.

Po skończonej edukacji przez 3 lata występował w gdańskim Teatrze Wybrzeże, lecz z powodów osobistych musiał zrezygnować z pracy. Bolesne rozstanie z pierwszą żoną sprawiło, że całkowicie zmienił swoje życie. Przyszły prezenter wyjechał do Warszawy, gdzie podjął się pracy konferansjera i komentatora sportowego. Niedługo potem poznał prawdziwą miłość.

W 1992 roku Babiarz wygrał konkurs ogłoszony przez redakcję sportową TVP. To właśnie wtedy zadebiutował jako dziennikarz sportowy, relacjonując 25. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie . W następnych latach był prezenterem kanału "Wizja Sport," a także prowadził "Pytanie na śniadanie", "Kawa czy herbata" i teleturniej "Va Banque".

Jak się okazuje sukcesy zawodowe, nie szły w parze ze szczęściem w życiu prywatnym. Przemysław Babiarz niewiele zdradza na temat pierwszego małżeństwa. W jednym z wywiadów przyznał, że po rozstaniu nie potrafił ułożyć sobie życia. Zraniony dążył do unieważnienia małżeństwa kościelnego. W rozmowie z "Rewią" prezenter wyjaśnił, że to nie on podjął decyzję o rozpadzie związku.