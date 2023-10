Prowadziła "Pytanie na śniadanie". Nagle zniknęła z telewizji

W 1997 roku postanowiła jednak przejść do konkurencji. Rozpoczęła pracę w TVN, gdzie przez wiele lat prowadziła "Fakty". Sześć lat później otworzyły się dla niej zupełnie nowe drzwi. W 2003 roku współtworzyła nowy kanał TVN Style, który okazał się sukcesem. Aż do 2006 roku pełniła funkcję szefowej stacji. To jednak nie oznacza, że zrezygnowała z pojawiania się na szklanym ekranie. Równocześnie prowadziła swój autorski program "Świat według...".