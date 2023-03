Żona Stocha prosi o pomoc. Uderzający apel

Ewa Bilan-Stoch zabrała głos. Jej wpis wywołał poruszenie

Żona Kamila Stocha jest w bardzo dobrych relacjach z Martą Kubacką. Wiadomość o jej ciężkim stanie zdrowia na pewno była dla niej trudna do przyjęcia. Aby w pewien sposób odnieść się do tej dramatycznej sytuacji, wesprzeć przyjaciół w potrzebie, ale i zachęcić ludzi do działania w dobrej wierze, Ewa zamieściła na Twitterze wyjątkową mapę Polski. Zostały na niej zaznaczone punkty, w których osoby chętne mogą oddać krew.