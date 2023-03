Tak mówi o żonie Kubackiego. Znają się prywatnie

Kubacki o stanie zdrowia żony

"Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" - przekazał w mediach społecznościowych.