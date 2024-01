Zooplus uruchamia innowacyjny program subskrypcji dostaw artykułów dla zwierząt w Polsce

- Nasze zaangażowanie w zapewnienie klientom najlepszych w swojej klasie doświadczeń napędza nas do tworzenia innowacji cyfrowych, które są łatwe, wygodne i dostosowane do ich potrzeb. Cieszymy się, że możemy uruchomić program subskrypcji zooplus i jeszcze bardziej ułatwić naszym użytkownikom regularne otrzymywanie ulubionych produktów dla ich zwierząt. Program pozwala cieszyć się z zaspokojenia codziennych potrzeb pupili. Subskrypcja to także elastyczność, w tym dostosowywanie terminów dostaw do własnych potrzeb, ich wstrzymywanie w przypadku urlopu oraz dodawanie lub usuwanie artykułów przy okazji kolejnej dostawy od zooplus. Dodatkowo, uruchomiliśmy funkcję "Zamów teraz", aby produkty znalazły się u klienta najszybciej jak to możliwe - mówi Jim Cruickshank, Chief Product Officer zooplus.