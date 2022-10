Zosia Zochniak stworzyła rewolucyjny biznes. Tak zmienia branżę odzieżową

To, co mnie kompletnie odmieniło, to sam początek naszej działalności, który mocno był związany z odpowiedzialnością za córkę, którą sprowadziłam na ten świat. Do naszego magazynu w Górze Kalwarii, dotarł do nas karton po brzegi wypełniony dżinsami. Niektóre spodnie były nowe, jeszcze z metkami. Gdy go otworzyłam, uznałam, że prawdopodobnie doszło do pomyłki i zadzwoniłam do nadawczyni z propozycją odesłania tej paczki. Tymczasem od dziewczyny, która je do nas przysłała, usłyszałam, że krok po kroku porządkuje swoją przestrzeń z nadmiarowych ubrań, ponieważ leczy się z kompulsywnych zakupów. Na razie zrobiła porządek w szafie ze spodniami, ale to samo chce zrobić z sukienkami, bluzkami, torebkami i pozostałymi ubraniami. To mnie wtedy totalnie rozwaliło.