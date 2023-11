Zostań szefem kuchni we własnym domu. Niezbędne akcesoria kupisz taniej na Allegro

Nieodłącznym atrybutem każdej kuchni jest także możliwość przygotowania w niej aromatycznej kawy. A to najlepiej zrobić w ekspresie. W ofercie z okazji Black Weeks można znaleźć wiele tego typu urządzeń, w tym ekspres kapsułkowy Krups Genio S Basic Anthracite. To kompaktowy sprzęt, który zmieści się także w przestrzeni, w której nie dysponujemy dużą powierzchnią blatu roboczego. Niewielkie rozmiary nie powinny jednak nikogo zwieść, to ekspres, w którym drzemią ogromne możliwości. System wysokiego ciśnienia (do 15 barów) umożliwia profesjonalne przygotowanie 30 rodzajów napojów. Dzięki kapsułkom NESCAFÉ Dolce Gusto możemy sięgać po intensywne espresso, pełne smaku grande czy spienione cappuccino i gorącą czekoladę. Największa porcja może liczyć aż 300 ml. Cena? Teraz jedyne 239 zł (zamiast 389 zł).