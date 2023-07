Zostawił żonę dla jej przyjaciółki. Przyłapała ich

Pierwsza żona poznała go z drugą

Dominiką Czwartosz uwielbiała jeździć konno. Od lat przyjaźniła się z Karoliną Ferenstein, której rodzina ma na Mazurach stadninę. Kobieta zapragnęła dzielić swoją pasję z ukochanym mężem. To właśnie ona zabrała go do Gałkowa, gdzie przedstawiła rodzinie Ferensteinów.