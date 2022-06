Zrabowane dzieci

Ideologia nazistowska utrzymywała, że Niemcy to "rasa panów". Celem nazistów było "odnowienie niemieckiej krwi" oraz "hodowla nordyckiej rasy nadludzi", za co odpowiedzialny był specjalnie do tego powołany urząd – Lebensborn. Do zadań tej instytucji należało dbanie o kobiety "wartościowo rasowe", które były w ciąży, ograniczenie liczby aborcji, a także pomoc w procesach adopcyjnych dla osób odpowiednich rasowo. Od 1942 roku Lebensborn zaczął działać na ziemiach polskich będących pod okupacją nazistowską. Ich działalność sprowadzała się głównie do "rabunku wartościowej krwi", czyli zabierania dzieci, których wiek i wygląd zgadzał się z wytycznymi. Zwłaszcza wiek – około 10 lat – odgrywał tutaj znaczącą rolę, ponieważ Niemcom zależało na tym, aby porwani nie pamiętali poprzednich rodziców i swojego pochodzenia. Dzieci przewożone były do specjalnych ośrodków germanizacyjnych, gdzie poddawane były surowemu wychowaniu, do momentu aż nie zostaną adoptowane.