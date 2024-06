Zrezygnowała z makijażu. Fani są zachwyceni

Pamela Anderson urodziła się Kanadzie. W latach 80. wybrała się na mecz futbolowy. Na telebimie pokazano jej twarz, a kibice zachwycili się urodą 21-latki. To wydarzenie okazało się przepustką do kariery modelki, którą rozwijała przez kolejnych kilka lat.

W latach 90. przeniosła się do Los Angeles. Dostała angaż w serialu "Pan złota rączka" u boku Tima Allena. Niespełna rok później zaproponowano jej rolę "C.J." Parker w serialu "Słoneczny Patrol". Produkcja zapewniła jej ogólnoświatową rozpoznawalność.

W latach 90. Pamela Anderson była rozchwytywaną modelką. Jej zdjęcia zdobiły okładki wielu magazynów. Na każdym wydarzeniu pojawiała się w mocnym makijażu, który stanowił inspirację dla kobiet na całym świecie. To był jej znak rozpoznawczy. Wszystko zmieniło się w 2023 roku, kiedy ogłosiła, że nie zamierza się już malować.

Aktorka aktywnie udziela się na Instagramie, gdzie często dzieli się kadrami z życia prywatnego. W nowym filmiku pokazała, jak wygląda jej poranna rutyna pielęgnacyjna. Gwiazda " Słonecznego Patrolu" ogranicza się do dwóch produktów — serum i balsamu do ust.

Aktorka mieszka na malowniczej wyspie Vancouver w Kanadzie, gdzie cieszy się prostym i spokojnym życiem. W wywiadzie udzielonym "The Daily Telegraph" wytłumaczyła, dlaczego zrezygnowała z makijażu.

