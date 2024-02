Otworzyła "sezon na klapki". Takich butów jeszcze nie widzieliśmy

Denim w stylu lat 90.

Półka w garderobie może uginać się pod stertą jeansu, ale nowy sezon bez świeżutkiej dostawy denimu nie wchodzi w grę. Ten trend jest nie do znudzenia. Czerpie inspiracje z przeszłości, reinterpretuje na nowo to, co już znamy i z łatwością przekonuje nas do przełamywania granic. Tym razem obiera kierunek lat 90. i artystycznego luzu, z którym spoufala się nieustannie.