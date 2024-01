Nosi ten sam płaszcz od lat. Stylizuje go na trzy sposoby

Sporą przestrzeń w garderobie Magdy Mołek zajmuje ponadczasowa klasyka. Ale nie brakuje tam też miejsca dla indywidualistki, która wie, jak zwieńczyć look oryginalnym detalem, wibrującym w oczach kolorem czy niestandardowym krojem ubrania. Czasem są to białe skarpetki wystające zza czarnych mokasynów, marynarka XL, innym razem choker z kwiatem. Ale niewątpliwie to rzeczy uniwersalne odgrywającą w szafie Mołek dominującą rolę. Ponieważ tym, czego najbardziej nie lubi w modzie dziennikarka, to "jednorazówki", których kariera kończy się w momencie debiutu.