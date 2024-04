Farna pozuje w różowej mini. Wygląda inaczej niż zwykle

Ewa Farna cieszy się w Czechach ogromną popularnością. Koncertuje, pojawia się na okładkach czasopism i jest nominowana do wszelakich nagród. Z jej instagramowego profilu (obserwowanego przez ponad 700 tys. osób) można się również dowiedzieć, że aktualnie jest na etapie pisania nowych piosenek . Fani muszą być wniebowzięci.

Ewa Farna jest raczej fanką basicowych kolorów , czyli bieli, écru, beżu, brązu, szarości i czerni. To właśnie je wybiera najczęściej. Czasem robi odstępstwa dla czerwieni i pomarańczu, rzadziej dla zieleni, fioletu i odcieni niebieskiego. Jednak niezwykle trudno było znaleźć w sieci zdjęcie, na którym ma na sobie coś różowego. Aż do teraz.

Farna nie uległa temu landrynkowemu odcieniowi nawet wtedy, gdy na topie był trend "barbiecore". Lecz teraz wskoczyła w różową minisukienkę o prostym kroju, która świetnie skomponowała się z jej urodą. Czyżby wokalistka zaczęła przekonywać się do tego koloru? Mamy taką nadzieję, bo zdecydowanie warto.

