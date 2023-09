Zrobili jej zdjęcia na ulicy. Miała na sobie skórzaną mini

"Aby tak wyglądać, mając 50 lat, to mówię bez fałszywej skromności, trzeba się zabrać za to po trzydziestce i to jest jedyny sposób, żeby być w dobrej formie" - wyznała niegdyś w wywiadzie dla Newserii Anna Popek. Najwyraźniej metoda dziennikarki i prezenterki telewizyjnej działa. Spacerując po warszawskim Muranowie w skórzanej mini z rozcięciem, wyglądała oszałamiająco.