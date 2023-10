Zrobili jej zdjęcia w mini. Wszyscy natychmiast spojrzeli niżej

Udowodniła, że zna się na trendach

Lecz niemałym zaskoczeniem okazała się dolna część stylizacji Honoraty Witańskiej. Aktorka włożyła bowiem cienkie, czarne rajstopy do sandałków na obcasie. Zaliczyła wpadkę? Niekoniecznie. Choć niegdyś takie rozwiązanie było uznawane za szczyt złego gustu, to w ostatnich sezonach słynni projektanci lansowali je na wybiegach. Na takie połączenie postawiła również Hailey Bieber, wybierając się na Galę MET w 2022 roku. Synonimicznym przykładem może być wkładanie białych skarpet do skórzanych loafersów.