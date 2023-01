Rajstopy w kropki. Coś dla minimalistki, retromaniaczki i ekstrawagantki

Groszki, kropki i kropeczki wędrowały po ubraniach, aż wreszcie zasiadły na rajstopach. Kropki na nogach potrafią wyglądać elegancko i klasycznie, jak również przebojowo i ekstrawagancko. To opcja dla każdego, którą przy wykorzystaniu odpowiedniej skali, koloru i wzoru – dopasujesz także do siebie.

Kropki to wzór, który nie wychodzi z mody. Miał swoje lepsze i gorsze momenty, ale od lat 50. do dzisiaj – obecny jest w damskiej garderobie non stop. Natchniony stylem retro, przeszedł w ręce pin-up girls, dał popis na parkiecie, towarzyszył ikonom stylu takim jak Marylin Monroe i Audrey Hepburn, a także wpadł w oko wielu bohaterkom kultowych produkcji filmowych. Obecnie największą furorę groszki robią w postaci rajstop w kropki, których możliwości stylizacyjne są niemalże nieograniczone.

Rajstopy w groszki - kiedyś i dziś

Groszki to symbol lat 50. Świetnie czuły się w utopijnym świecie perfekcyjnej pani domu zamieszkującej przedmieścia, jak również na parkiecie tańcząc jive’a i swinga. Polka dots w wyrazistym, a nawet ostentacyjnie dużym rozmiarze są nieodłącznym elementem estetyki retro, dzięki czemu po dziś dzień wprowadzają do stylizacji element przeszłości.

Z czasem przeniosły się z sukienek i spódnic także na inne części garderoby. Zaczęły także eksperymentować z mniejszym rozmiarem, przypominając raczej drobne kropki, które zyskały subtelny, minimalistyczny i nowoczesny wygląd. Tym sposobem trendy wyłoniły rajstopy w kropki, które polubiły zarówno miłośniczki stylu retro, jak również estetki kierujące się ku przyszłości i minimalistycznej elegancji.

Rajstopy czarne w kropki - rodzaje

Najpopularniejsze rajstopy w kropki przybierają czarny odcień. Ich najsubtelniejszy wariant wyróżnia się cienką i półprzezroczystą fakturą, a także drobnym i rzadkim wzorem kropek. To idealna opcja dla miłośniczek prostej elegancji i minimalizmu. Mały wzór rajstop w kropki nie rzuca się w oczy, a tym samym dodaje prostej stylizacji charakteru i subtelnej dekoracji.

Z kolei rajstopy czarne w kropki, których powiększona skala przypomina retro groszki - podkręcą każdy outfit, zapewnią mu wyrazistość i temperament. Wśród rajstop czarnych w kropki pojawiają się także modele przypominające kabaretki z drobnymi oczkami. Połączenie drobnych rombów z kropkami tworzy oryginalny efekt, który przyciąga wzrok i eksponuje nogi.

Zalety rajstop w kropki

Ten ponadczasowy wzór to także specjalista do zadań specjalnych, który optycznie wysmukla nogi, a także odciąga uwagę od ewentualnych mankamentów. Drobne, geometryczne i skromnie porozrzucane po rajstopach kropki sprawiają wrażenie dłuższych i smuklejszych nóg. Z kolei duże i wyraziste groszki są tak absorbującym wzorem, że potrafią skutecznie zakamuflować dysproporcje czy drobne defekty.

Rajstopy w kropki. Stylizacje na każdą okazję

Dzięki różnorodnym kolorom i wariacjom rajstop w kropki można śmiało wyrazić swój styl, a nawet dopasować wzór do osobowości. Deseń docenią zarówno tradycjonalistki i fanki klasyki, ale także przebojowe i oryginalne fashionistki, które śledzą trendy i lubią sięgać po nieoczywiste połączenia.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2022 Edward Berthelot Rajstopy w kropki w eklektycznym zestawieniu

Rajstopy w kropki to wariant, który sprawdzi się przed 24 godziny. I to 7 dni w tygodniu! Drobny wzór rajstop w kropki warto wkomponować w biurowy dress code. Z jednej strony wpisuje się w obowiązujące w biurze zasady ubioru, a z drugiej dodaje formalnym uniformom tożsamości oraz możliwości przemycenia swojego indywidualnego stylu.

W popołudniowych okolicznościach rajstopy w kropki dają pełne pole do popisu. Trendy zachęcają, aby duże groszki, jak również drobne kropki rajstop konfrontować z wzorami na pozostałych elementach stylizacji. Tendencja łączenia różnych deseni, znana pod nazwą "print blocking", to ulubiona przestrzeń do eksperymentowania z modą wiodących trendsetterek.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Daniel Zuchnik Rajstopy w kropki w towarzystwie ekstrawaganckiego płaszcza

Ponadczasowe rajstopy w kropki świetnie czują się także w wieczorowych okolicznościach. Na salonach najlepiej prezentują się wśród eleganckich ubrań i dodatków - także w stylu vintage. Czasem idą w stronę czarnego total looku, a innym razem kontrastują z pudrowym różem osadzonym na tweedowej garsonce w stylu Chanel.

Jak nosić rajstopy w kropki?

Rajstopy w kropki doskonale współpracują z gładkimi tkaninami w identycznym kolorze, jak również z wzorzystymi ubraniami w kontrastujących odcieniach. W zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać - można przebierać między klasycznymi połączeniami, a tymi oryginalnymi i wpisującymi się w obowiązujące trendy.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2020 Christian Vierig Rajstopy w kropki świetnie wpisują się w charakter paryskiego szyku

To doskonała opcja, która w formalnych okolicznościach wesprze przeskalowane marynarki, trapezowe spódnice mini, luźne sukienki baby doll, a także proste tuby. Rajstopy w groszki doskonale czują funk i eklektyczny styl, dzięki czemu tworzą ciekawe duety z dresową bluzą oversize, jeansowymi szortami czy swetrem XL, który świetnie udaje sukienkę.

Szukając alternatywy dla cielistych rajstop na wielkie wyjście, warto wziąć pod uwagę także rajstopy w kropki. Cienkie i czarne modele idealnie dopełnią charakter romantycznej, warstwowej i półprzezroczystej sukienki o luźnym fasonie. Z kolei zmysłowej satynie i jedwabiu, dodadzą wdzięku i kokieterii.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Christian Vierig Chiara Ferragni połączyła wzór na rajstopach z kolorowym motywem na swetrze

Gładkie modele wato urozmaicić rajstopami w kropki. Wzór ma w sobie coś spontanicznego i przebojowego. Jest jednak na tyle łatwy do okiełznania, że sprawdzi się w pracy, na luźnym spotkaniu ze znajomymi, szalonej imprezie, a także podczas większych uroczystości. Ten ponadczasowy deseń łatwo przełamuje sztywne oblicze uniformów, a także zapewnia "charakterek" nudnym stylizacjom, które za sprawą kropek szybko wydostają się z szufladki tych "przeciętnych".

