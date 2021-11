"Zróbmy sobie dziecko". Jak wygląda co-parenting w Polsce?

Współrodzicielstwo, rodzicielstwo platoniczne – to inne określenia co-parentingu, zjawiska, które w Polsce zyskuje na popularności. – Na studiach przedstawiano nam tę formę rodzicielstwa poniekąd jako alternatywę dla par homoseksualnych chcących mieć dziecko. W największym skrócie można podsumować to tak: chcemy mieć dziecko, to sobie je zróbmy, nie są nam do tego potrzebne żadne uczucia – tłumaczy Agata Pajączkowska, psycholog z poradni Psychowskazówka.